Quinta do Hospital de portas abertas pela primeira vez para piqueniques, jantares e provas vínicas

A Quinta do Hospital, propriedade da Falua na Região dos Vinhos Verdes, desenhou uma programação diversificada, a pensar em todos os gostos, disponibilidades e na valorização do melhor que o território tem para oferecer. Neste evento, os participantes poderão ficar a conhecer o Barão do Hospital Alvarinho 2020 e o Barão do Hospital Loureiro 2020, os dois vinhos da sua nova marca de Vinhos Verdes, que vêm recuperar a história e as origens da nacionalidade portuguesa.

No que diz respeito às atividades, as sugestões são variadas. Para quem preferir desfrutar da beleza natural da paisagem monçanense, um piquenique, na Quinta do Hospital, nos dias 3 e 10 de julho, entre as 11h30 e as 16h00, será uma boa opção. Se a opção for uma visita noturna, a gastronomia da região e os vinhos da Quinta do Hospital encontram a harmonização nos Jantares Vínicos a realizar, nos dias 3 e 10 de julho, pelas 19h00.

créditos: Falua

Sem esquecer os amantes do vinho que gostam de aprofundar o seu conhecimento, Antonina Barbosa, diretora de enologia da Falua, estará em ambos os fins de semana disponível para desvendar os processos dos Vinhos Verdes da Falua e dar a provar os segredos destes néctares, entre as 18h30 e 20h00 de sexta-feira e 11h30 e 13h00 de sábado e domingo, nas Provas Vínicas.

Numa área total de 25 hectares, dos quais dez são exclusivamente dedicados à produção da casta Alvarinho, a Quinta do Hospital localiza-se num dos maiores e mais impactantes vales do Minho. Uma propriedade totalmente murada com uma casa senhorial – o Solar do Hospital -, com fachada brasonada do século XVI, testemunha o legado que remonta ao século XII, período da História em que D. Teresa terá doado as terras à Ordem Hospitalária de São João de Jerusalém ou Ordem do Hospital, para que os Hospitalários se instalassem no Condado Portucalense.

Estas atividades estão sujeitas a reserva pelo telefone 914 456 659.