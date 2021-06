Caminhar, passear num barco varino e observar aves em Vila Franca de Xira

Além das paisagens urbanas e campestres do monte ou da planície, Vila Franca de Xira tem agora um novo caminho para descobrir. O Caminho Pedonal Ribeirinho Alhandra é ideal para passear a pé ou de bicicleta, fazer jogging ou piqueniques ou simplesmente descansar e apreciar a vista sobre o rio Tejo. Pode ser percorrido desde a Casa Museu Dr. Sousa Martins, em Alhandra, até às imediações da Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal e Equipamento Cultural de Vila Franca de Xira.

Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa

A segunda sugestão para desfrutar em Vila Franca de Xira é dentro de uma embarcação, a observar as paisagens do rio Tejo. De proa redonda e duas velas, o Barco Varino Liberdade faz a travessia entre as duas margens, em vários pontos da vila até à Marina do Parque das Nações.

A terceira sugestão está alinhada com a observação de aves. O EVOA – Espaço de Visitação e Observação de Aves está localizado no coração da mais importante zona húmida de Portugal e permite que os visitantes conheçam e desfrutem do património existente entre a Lezíria e o estuário do Tejo. Neste local estão integradas três zonas húmidas de água doce, num total de 70 hectares. Estas lagoas são muito relevantes para as aves, sendo utilizadas como área de refúgio ou mesmo como local de nidificação.

Barco Varino Liberdade Mais informações no Posto de Turismo de Vila Franca de Xira Contactos: tels. 263 285 605/969 022 529; e-mail varinoliberdade@cm-vfxira.pt EVOA – Espaço de Visitação e Observação de Aves Horário: terça a domingo: 10h00-17h00 (Última entrada às 16h00) Contacto: tel. 926 458 963

De modo a garantir a tranquilidade das mesmas e a maximizar a experiência e conforto na visitação, estão disponíveis três observatórios nas margens das lagoas, diversos pontos de observação camuflados e um Centro de Interpretação.