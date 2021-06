A primeira sugestão recai no Moinho da Maré de Corroios. Edificado em 1403 por iniciativa de Nuno Álvares Pereira, constitui um exemplo do aproveitamento da energia das marés, cuja aplicação à atividade da moagem se generalizou noutros tempos no estuário do Tejo. Este Moinho, conhecido também por Moinho do Castelo, oferece a todos os visitantes uma exposição de longa duração denominada 600 Anos de Moagem.

Até setembro, o Moinho da Maré de Corroios, abre de terça a sexta-feira, das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Sábado e domingo, entre as 14h30 e as 18h30.

Em plena baía do Seixal encontra-se a segunda sugestão para conhecer perto da Natureza, mais precisamente no estuário do Tejo. A Rota Barcos do Tejo apresenta-se como um bom plano para uma tarde de lazer, uma vez que a Câmara Municipal do Seixal adquiriu e preservou duas embarcações tradicionais para usufruto de visitantes: o varino Amoroso e o bote de fragata Baía do Seixal. Assim, estas duas embarcações, outrora utilizadas no transporte de mercadorias entre as margens do estuário do Tejo, são atualmente utilizadas em passeios e outros eventos, permitindo aos visitantes uma vista única sobre o Seixal, mas também sobre Lisboa.

Moinho de Maré de Corroios créditos: Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa

Para informações adicionais e reserva de viagens na Rota Barcos do Tejo, há que contactar através dos e-mails est.nautica.baia.seixal@cm-seixal.pt posto.municipal.turismo@cm-seixal.pt e telefone 212 275 732.

Lotação máxima permitida para cada embarcação: varino Amoroso: 30 passageiros; bote de fragata Baía do Seixal: dez passageiros;

Durante os próximos meses, a Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa vai continuar a dar sugestões de programas diferentes, nos vários municípios da região, ao ar-livre e próximos da Natureza para serem aproveitados ao fim de semana, numas férias ou ao final do dia.