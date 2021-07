As novidades na carta do Terra Nova by Populi estendem-se ao menu à carta, com os Cogumelos salteados com queijo de cabra e ovo a baixa temperatura, mas também o Risotto de tomate, poejo e scarmoza fumada. Nos pratos de peixe, o destaque vai para o Tataki de atum com sementes de sésamo e legumes asiáticos e para o Prego de atum em bolo do caco com mostarda de Dijon e batata frita. A grande novidade nos pratos de carne é o Entrecôte Txogitxu do País Basco à portuguesa com ovo a cavalo e batata frita. Para o fim, foi escolhido o cheesecake de framboesa, bolacha de cacau e frutos vermelhos.

Quem quiser aventurar-se noutras novidades, conta com diferentes menus. A pensar em quem gosta de picar várias iguarias numa só refeição, foi criado um menu de petiscos, disponível para desfrutar a dois, por 20 euros por pessoa. Na mesa, desfilam acepipes como Ovos rotos trufados com presunto, Cogumelos salteados, bruschetta de bacalhau em pão alentejano e Prego de atum em bolo do caco.

Outra aposta, também por 20 euros por pessoa, é o menu composto por uma entrada (Ovos rotos ou Cogumelos salteados), um prato principal (Risotto de cogumelos, bacalhau à brás, tataki de atum ou peito de frango) e uma sobremesa (crème brulée ou cheesecake). As bebidas são escolhidas à parte.

Reconhecido também pelos seus pratos de bacalhau, o Terra Nova by Populi continua a apostar no Bacalhau confitado com puré de grão e bok choy, no Bacalhau à brás com gema confitada e na Posta do meio de bacalhau assado com trilogia de pimentos.

Terra Nova by Populi Ala Nascente Terreiro do Paço, nº 85/86, Lisboa Contacto: tel. 916 722 753

O restaurante, vizinho do Centro Interpretativo da História do Bacalhau conta com uma promoção em parceria com aquele espaço. Quem visitar o museu tem 10% de desconto no Restaurante Terra Nova.