Restaurante Sicario reabre e mantém a Happy Hour com “dois cocktails por um”

A carta do restaurante Sicario, com assinatura do chefe de cozinha mexicano Carlos Mañé, mantém-se fiel ao conceito do restaurante: pratos cozinhados lentamente, para partilhar e desfrutar com calma, entre os quais Carne en su Jugo (18 euros), tradicional estufado de vaca da região da tequila, Chamorro (18 euros), joelho de porco assado a baixa temperatura e Pollo Morita (17 euros), peito de frango com molho fumado de amendoim e pimento morita. Como era já habitual, todas as semanas há um prato especial (18 euros), inspirado nas tradições de diferentes regiões, para dar a conhecer e a provar a gastronomia mexicana.

De volta estão também os clássicos da comida de rua mexicana, como o Taco al Pastor (8,5 euros), cozinhado no espeto com especiarias e ananás, as Quesadillas de Hongos (8 euros), com recheio de cogumelos, pimentos e queijo derretido ou as Enchiladas Verdes (9 euros), cobertas com molho de tomatillo verde e queijo gratinado. Dois pratos que fazem parte das opções vegetarianas, onde se inclui um Taco Vegano (8 euros).

Nas sobremesas, a viagem faz-se pelos doces mexicanos, encabeçados pela Jericalla de Coco (4,5 euros), uma versão local de créme brulée, pela Mousse de Yoghurt y Chocolate blanco com crumble de amêndoa e coulis de frutos vermelhos (5 euros) e, no topo do ranking dos pedidos da casa, o Pastel de Tres Leches (4,5 euros).

E porque o espírito é de fiesta, o bar do Sicario acolhe uma coleção de tequila e mezcal, em diferentes escalas de envelhecimento, do reposado ao extra añejo e uma carta de cocktails, onde mais uma vez impera a homenagem ao país dos mariachis. Entre as sugestões destacam-se o Mamacita (7,5 euros), de Tequila reposado, xarope de agave, morango e malagueta, o Mezcalita (8 euros), uma saborosa mistura de mezcal fumado e tequila com cointreau, sumo de lima, gengibre e uma borda de sal preto dos Himalaias e, claro, as incontornáveis Margaritas (7,5 euros), de diferentes sabores.

créditos: Sicario

Mas nem só de álcool se faz a carta de bebidas do Sicario. Os mocktails são também uma assinatura da casa, com duas sugestões: Acapulco Golden (6,5 euros), com sumo de limão e lima, xarope de agave e ginger ale e Pink Cancun (6,5 euros), à base de morango, hibisco, maracujá e arando vermelho.

Sicario Taqueria Mexicana Rua Roberto Ivens, nº 340, Matosinhos Contactos: tel. 227 668 382; e-mail reservations@sicario.pt.

O Sicario está aberto de terça a sábado, ao jantar, entre as 19h30 e a 0h00. Todas as quintas-feiras, é possível usufruir do desconto “dois cocktails por um”, numa Happy Hour que dura das 19h30 às 21h00.