Passagem para a Índia, o restaurante pop up que combina sabores do mundo em Albufeira

Aberto todos os dias, com um ambiente descontraído ao almoço e com uma atmosfera mais elegante para o jantar, o Passage to India, instalado no Anantara Vilamoura Algarve Resort, convida a descobrir o menu “Desi Fusion”, que consiste na combinação de sabores e culturas de diferentes paragens, do México ao Médio Oriente e da Índia à Grécia.

O menu é composto por diversas sugestões, destacando-se a Dhosa, uma fina e saborosa panqueca originária do Sul da Índia, feita a partir de massa fermentada composta por arroz e lentilhas, que pode ser apreciada simples, com chutney de coco ou com um dos recheios disponíveis; e a Desidillas, combinação de sabores mexicanos e indianos, feita a partir de uma fina tortilha temperada com recheio de vegetais ou frango.

Anantara Vilamoura Algarve Resort

Degustação onde não falta a combinação do estaladiço, picante, quente e doce - Chaat - um prato de petiscos salgados, tipicamente servido como street food. A grande especialidade do Médio Oriente, a Pita Kebab, também faz parte do menu, um combinado feito de fatias finas de frango grelhado servido num pão pita com salada e molhos.

Por fim, a Chicken Tikka Masala propõe a combinação de frango grelhado com pimentos e cebolas cozinhadas em molho de tomate com natas frescas, que se pode desfrutar com arroz ou pão naan.