Este mês de julho marca a abertura de um novo espaço dedicado a uma das iguarias mais famosas do Médio Oriente. A Québabes, situada na zona da Estrela, em Lisboa, garante “trazer uma completa e inovadora seleção gastronómica para os verdadeiros apreciadores de kebab”.

Na carta da Québabes, por enquanto apenas no formato entrega ao domicílio, numa parceria exclusiva com a Glovo, encontramos kebabs, desde os mais tradicionais como o Québabe Pita, Durum ou Wrap, aos mais arrojados como o Québabe no Bolo do Caco (Ilha da Madeira) e no Bolo Lêvedo (Ilha de São Miguel).

O menu conta com alternativas vegetarianas, como o prato Pita Veggie e o Pita Veggie Burger. Para quem procura uma alternativa ao kebab, há ainda o Pita Chorro e o Pita Burguer.

Para terminar a refeição da maneira mais doce, a Québabes convida a provar as sobremesas disponíveis como a Pitella (Pão de Pita com Nutella), as Queijadas de Vila Franca do Campo ou a sua carta de gelados.

O preço dos menus varia entre os 7,5 euros e os 10,2 euros, no qual está incluída uma dose individual de batatas fritas e bebida.

“O conceito nasceu da vontade de elevar o padrão de qualidade de uma das mais requisitadas especialidades da cozinha turca”, refere em comunicado a equipa do novo restaurante, acrescentando: “partindo do caso de sucesso de um espaço de kebabs em Ourém e da experiência de sete anos do seu proprietário - e agora também sócio deste espaço - Nuno Marques, a ideia de trazer este negócio para a zona nobre da capital estava lançada depois de ter aceite o convite de outro empreendedor também natural da região, José Costa Rodrigues”.

“Acredito que as pessoas associam os kebabs à ‘comida de final de noite’, pouco requintada e com ingredientes de origem duvidosa. Para mim, os kebabs do Nuno, em Ourém, sempre foram uma refeição para se ter à mesa em família, dada a sua qualidade. Noutros locais, este género de restaurantes sempre me desapontou, fosse pelo seu aspeto exterior ou pela fraca qualidade da comida. Quisemos inovar nesse sentido e mudar mentalidades, usando ingredientes de confiança e conquistando clientes. Pretendemos que este seja apenas o primeiro de muitos “Québabes” de Norte a Sul do país”, adianta José Costa Rodrigues.