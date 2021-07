A “estrela” do novo restaurante de cozinha indiana e nepalesa é o forno tradicional, conhecido na Índia como “Tandoor”. Em Lisboa, o forno foi construído em cobre e barro especialmente para o restaurante, tal e qual como foi idealizado pelo seu fundador. “Todos os detalhes foram pensados para proporcionar a experiência de estar na Índia mesmo sem viajar, seja através da comida, da bebida, da decoração, da música, de toda a atmosfera”, conta-nos Hari Chapagain, o chefe de cozinha nepalês que materializou o Oven.

Hari, apaixonado pela gastronomia, dedica-lhe todo a arte que adquiriu sobre cozinha do mundo no Nepal, na Índia, em Espanha e em Lisboa, num restaurante que traduz a sua visão da cozinha indiana e nepalesa.

créditos: Oven

“Cozinha tradicional, embora com um toque de modernidade, na combinação dos sabores e no cuidado com a apresentação”, é a forma como o chefe descreve o conceito do Oven.

As propostas da carta têm presente a base da comida tradicional indiana, ou não fosse o “Tandoor” um elemento essencial desde a culinária da Índia ancestral, há mais de 5 mil anos. O forno é construído em barro no seu interior, e o único em Lisboa, podendo ser apreciada a sua utilização no restaurante. É do seu processo de confeção, com temperaturas entre os 300 e 400 ºC, que resulta uma comida com uma textura e sabores diferentes, simultaneamente fresca e saudável. Não faltam as especiarias, importadas diretamente da Índia e do Nepal.

Forno tradicional indiano. créditos: Oven

Hari Chapagain destaca alguns pratos indianos: “para além do Naan, o famoso pão que feito no forno é totalmente outra experiência, os pratos de carne como a Chicken Tikka, o Lamb Chop e o Tandoori Chicken são também confecionados no forno o que os torna muito suculentos”. Entre as propostas nepalesas, o chefe destaca um dos pratos mais populares do seu país natal, “os Dumplings, para além do Goat Curry e do Sekuwa (carnes marinadas e cozinhadas no forno)”.

créditos: oven

Na carta de sobremesas, entre as propostas 100% tradicionais estão a Gulab Jamoon e o Kulfi, podendo também surpreender-se com alternativas de fusão como as samosa with chocolate ou o Hot Brownie Sizzler.

Oven Rua dos Fanqueiros, nº 232, Lisboa Contactos: tel. 926 023 243; e-mal ovenlisboa@gmail.com

Para acompanhar a refeição, bebidas como a Lassi (à base de iogurte), a Nimbu Paani, (limonada indiana) e a cerveja indiana, juntam-se a vinhos portugueses selecionados para combinar na perfeição com a carta.

Hari nasceu no Nepal, de onde saiu aos 23 anos rumo à Europa, ao encontro de oportunidades de trabalho, tendo vivido durante alguns anos entre Portugal e Espanha. Pôde entregar-se ao que mais gostava de fazer, cozinhar, experimentado novos práticos e técnicas, acrescentando assim várias aprendizagens, que lhe deram a experiência necessária para construir a sua carreira.