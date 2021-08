Coelho à caçador ao vinho tinto maduro, Cabidela de frango, Bife com molho de moscatel, são três entre a quase vintena de pratos que os fins de semana gastronómicos palmelenses prometem levar às mesas da região.

Uma festa da cozinha local que se realiza no período em que, por tradição, decorrem as Festas das Vindimas de Palmela, iniciativa este ano adaptada às restrições impostas pela atual situação pandémica.

As jornadas gastronómicas agendadas para 27 a 29 de agosto e 3 a 5 de setembro, juntam 18 estabelecimentos da restauração das diferentes freguesias do concelho, tendo como mote para todas as ementas os néctares da região.

Os Fins de Semana Gastronómicos do Vinho integram o calendário anual do programa “Palmela - Experiências com Sabor!”, promovido pelo município e pela Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal.

Abaixo, confira os pratos principais, sobremesas e bebidas que compõem as ementas dos restaurantes participantes.

Palmela

3.ª Geração

Vila de Palmela

Prato Principal: Coelho à Graciosa

Sobremesa: Peras bêbedas

Âncora & Serrano

Brejos do Assa

Prato Principal: Bife à Portuga

A Tipóia

Montinhoso

Prato Principal: Coelho à Caçador ao Vinho Tinto maduro

Sobremesa: Doce da Tipóia com cheirinho de Palmela

Bobo da Corte

Castelo de Palmela

Prato Principal: Asas de Frango Agridoce

Sobremesa: Frutos Secos Caramelizados com Moscatel

Casa do Castelo

Miradouro do Castelo de Palmela

Prato Principal: Camarão em redução de Vinho Moscatel

Sobremesa: Bolo de Chocolate com Moscatel

Casa Mãe da Rota de Vinhos da Península de Setúbal

Vila de Palmela

Sobremesa: Gelado de Espumante e Framboesas

Coffee Village

Volta da Pedra

Salão de Chá

Bebidas: Sangria de Moscatel, Sangria de Vinho Tinto, Sangria de Vinho Branco, Sangria de Rosé com Frutos Vermelhos, Sangria de Espumante.

Correio Môr

Vila de Palmela

Prato Principal: Cabidela de Frango

Sobremesa: Peras bêbedas

Dom Rodrigo

Vila de Palmela

Prato Principal: Bochechas de Porco Preto com Vinho Tinto de Palmela

Dona Isilda

Brás

Prato Principal: Empadão de Aves

Sobremesa: Peras bêbedas de Vinho Branco com Moscatel, Peras bêbedas de Vinho Tinto

Mestre Food - Take Away & Churrasqueira (encerra ao domingo)

Vila de Palmela

sábado, 28 de agosto:

Prato Principal: Coelho à caçador com Vinho Tinto Venâncio Costa Lima

Sobremesa: Pera bêbeda em Moscatel Camolas

sábado, 4 de setembro

Prato Principal: Bifinhos de Peru com molho de Vinho Tinto Clô Camolas

Sobremesa: Pera bêbeda em Vinho Tinto Venâncio Costa Lima

Pizzas da Vila

Vila de Palmela

Prato Principal: Pizza Palmela – Molho de Tomate, Mozzarella, Galinha e Passas de Moscatel

Taverna da Ladeira

Vila de Palmela

Prato Principal: Esparguete com Miolo de Camarão, Vinho Branco e Três Pimentas

Sobremesa: Doce da Casa com redução de Moscatel

Quinta do Anjo

Casa da Pimenta

Vila Amélia - Cabanas

Prato Principal: Tranche de Porco com redução de Vinho Tinto de Palmela

Sobremesa: Brisa da Pimenta

Lancelote

Cabanas

Prato Principal: Bife com molho de Moscatel

Sobremesa: Mousse com Moscatel de Palmela

Pinhal Novo

O Telheiro

Pinhal Novo

Prato Principal: Chanfana da Beira com Vinho Tinto de Palmela

Sobremesa: Peras bêbedas com Moscatel de Palmela

Marateca

Mar Até Cá

Cajados

Bebida: Sangria de Moscatel com Maçã Riscadinha

Sobremesa: Ananás caramelizado em redução de Moscatel de Palmela com Gelado de Baunilha

Casa de Chá

Bebida: Sangria de Maçãs verdes com Vinho Branco de Palmela

Sobremesa: Crepe de Chocolate com Gelado regado com Moscatel

Poceirão

Montalegre

Asseiceira

Prato Principal: Frango no Churrasco com Molho de Moscatel, Perna de porco no forno, com vinho branco

Sobremesa: Mousse de Chocolate com Moscatel de Palmela