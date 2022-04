Restaurante Aurora promove jantar vínico em Loulé. Vítor Veloso faz a comida e Pedro Martin leva os vinhos

O restaurante Aurora, em Loulé, no Algarve, um projeto do chef Vítor Veloso, promove, amanhã à noite, a partir das 20h00, um jantar vínico com a curadoria do sommelier e empresário Pedro Martin, ex-modelo internacional. Uma oportunidade única para provar as criações do reputado cozinheiro, um apaixonado pela gastronomia mediterrânica e pela cozinha de autor, harmonizadas com alguns dos melhores néctares da Martin Boutique Wines.

O menu especial criado para a ocasião desenvolve-se em sete momentos. Depois do couvert, composto por pão artesanal, manteiga dos Açores e azeite Monterosa, é servida uma entrada de cavala curada e braseada com água de tomate e togorachi e rabanetes grelhados. Segue-se uma sopa vichyssoise de ervilhas e citronela com sapateira, muxama e azeite de malagueta e salsifi assado com orelha de porco fumada, maionese de alho e queijo de São Jorge 12 meses.

Lírio com brócolos, cogumelos, lingueirão e caldo de cozido e vazia Black Angus com beringela, gema de ovo curada, alho-negro e bimis são os dois pratos principais idealizados por Vítor Veloso para a ocasião. Para sobremesa, o chef propõe uma banana da Madeira com chocolate de leite e noz. Este jantar com harmonização vínica tem o custo de 75 € por pessoa. As reservas podem ser feitas através do número de telefone 289 035 506 ou deste endereço de e-mail.