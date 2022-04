É uma das mais populares cozinhas do mundo e, depois de amanhã, no dia 21, é também a estrela do jantar enogastronómico que o chef Augusto Gemelli está a organizar no restaurante La Squadra, em Lisboa, para dar a conhecer o melhor da gastronomia italiana. A partir das 20h30, começa a ser servido um menu especial elaborado com ingredientes típicos importados expressamente de diferentes comunas de Itália confecionados com técnicas inovadoras da cozinha contemporânea.

O menu de degustação criado pelo reputado cozinheiro será acompanhado com vinhos das melhores regiões vitivinícolas daquele país. "Augusto Gemelli abre também as portas da cave do La Squadra, retirando da sua garrafeira alguns dos melhores rótulos de néctares italianos, alguns deles armazenados em garrafas magnum [com 1,5 litros de capacidade em vez dos habituais 7,5 decilitros], que garantem a melhor evolução do vinho", informa ainda o restaurante em comunicado.

"Esta é, sem dúvida, a perfeita ocasião para que os apreciadores da gastronomia italiana possam ter acesso a alguns dos seus melhores produtos sem terem de viajar até Itália", refere o chef, consultor do restaurante do My Story Hotel Figueira, localizado em plena praça da Figueira, no coração de Lisboa. A refeição começa com uma bruschettina de foie gras à italiana com morango e queijo fresco de ovelha servido com um rosé de Trentino, seguida de um crudo de vieira, espargos e stracciatella, acompanhado por um néctar da Umbria, produzido pela empresa vitivinícola familiar Marchesi Antinori, sediada em San Casciano val di Pes, nos arredores de Florença.

Raviolone de trufa-preta e batata-doce com cherne no forno a lenha, cebola roxa crocante e infusão de erva de funcho e risotto de pato com cogumelos porcini, queijo Fontina e vinagre balsâmico de Modena são os pratos principais escolhidos por Augusto Gemelli. O de peixe é harmonizado com um vinho siciliano e o de carne com um irresistível Gaja Sitorey Langhe DOC 1999, produzido por Angelo Gaja, reputado produtor, na região de Piemonte, no norte de Itália.

Para terminar esta viagem gastronómica, o chef italiano, que há muito que escolheu Portugal para viver e trabalhar, sugere um zuccotto de pão de azeite e limão acompanhado com sorvete de tangerina e sorvete de pistácio, amêndoa crocante e chocolate quente picante e outro vinho siciliano, o Ben Rye DOC 2017. Este jantar enogastronómico tem o custo de 70 € por pessoa. As reservas devem ser feitas através do número de telefone 211 451 791 ou do endereço de e-mail do restaurante.