Uma cozinha de produto, elaborada com uma seleção dos melhores ingredientes frescos, muitos deles originários de Itália, é a proposta gastronómica do La Squadra. Localizado no edifício do My Story Hotel Figueira, em Lisboa, este restaurante, liderado pelo pelo chef Alessandro Olivotto com consultoria do chef Augusto Gemelli, desenvolveu para o verão de 2021 uma propostas autênticas para todos os gostos. Tal como o pão e a massa das pizas, a pasta fresca que é servida neste requintado ristorante é elaborada no local.

Nas entradas, uma das novidades mais leves é a salada de burrata e pesto com tomate Datterino marinado com manjericão. Em alternativa, tem o frito misto de camarão e lulas com maionese de azeitonas e salsa. Nos pratos principais, não faltam as tradicionais propostas de risotto, cartoccio, fettuccini, spaghetti e lasagna mas os apreciadores de boa comida podem agora deliciar-se com um guazzetto de camarão picante com arroz Venere com curgete e pesto de tomate rústico, uma das novidades.

A posta de atum na chapa com molho salmorigglio e cuscuz à siciliana, uma das especialidades em destaque na galeria de imagens que se segue, é outra das novas propostas, tal como o spiedino, uma espetada de peixe e legumes em crosta de pão de piza com molho de tomate al'arrabbiata. Nas carnes, uma das inovações é o franguinho assado Diavola, servido com salada e batatas fritas caseiras. Outra é a costata de vazia de novilho na plancha, que acompanha com legumes grelhados e batatas assadas picantes.

Os apreciadores de carne que precisem de recuperar energias depois de um dia de praia ou de piscina encontram na nova carta o hambúrguer de novilho La Squadra, com queijo scamorza fumado, cogumelos Portobello, tomate seco, rúcula e maionese de azeitonas pretas, servido no pão da casa, a focaccia, com batatas fritas especiais. Na lista de sobremesas, não faltam gelados e sorvetes. Nem o tradicional tiramisu, preparado com café expresso, que rivaliza já com os cannoli, recheados com queijo ricota e pistácios.

Outra das especialidades italianas que promete conquistar adeptos é a nova torta caprese com chocolate e amêndoa, para degustar com um sorvete de laranja. O La Squadra funciona de segunda-feira a domingo entre as 12h00 e as 15h00 e entre as 19h00 e as 22h00. Ao fim de semana, a cozinha está aberta até às 15h30. Diariamente, entre as 15h00 e as 20h00, há happy hour com coquetéis e taças de vinho Rafeiro Alentejano. Também funciona com take away e entrega em casa em parceria com a Bolt Food.