Um mês de lampreia no restaurante Varanda de Lisboa

Até 10 de março, a mesa vai ser de lampreia e sável no restaurante Varanda de Lisboa, no Hotel Mundial. O arroz de lampreia à moda de Monção, está entre as sugestões para provar com uma das melhores vistas sobre a capital.

Lisboa, Estremadura, todo o mês de fevereiro

créditos: Varanda de Lisboa

Quem se perde por um prato de enguias tem festival no litoral alentejano

Até 9 de fevereiro a enguia é celebrada em festival no concelho de Santiago do Cacém. Frita, em migas, de caldeirada, esta espécie proveniente da Lagoa de Santo André, no litoral alentejano, vai estar em destaque nos restaurantes locais.

Lagoa de Santo André, Alentejo litoral, até 9 de fevereiro

créditos: Lifestyle

No mês de fevereiro a degustação de Maranho e Bucho é gratuita nos restaurantes da Sertã

Durante o mês de fevereiro, ao fim de semana, os restaurantes do concelho da Sertã dão a provar gratuitamente e a todos os clientes, duas especialidades daquele território da região Centro, o Maranho e o Bucho.

Sertã, Beira Baixa, todo o mês de fevereiro

Já convidou a sua cara metade para o jantar de São Valentim? Temos irresistíveis propostas

Não nos fica mal um convite apaixonado para o jantar daquela que se tem como a noite mais romântica do ano. Prepare um 14 de fevereiro especial para este São Valentim de 2020. Deixamos-lhe sugestões para jantares românticos, fora de portas, mas também algumas pistas, com receitas, para conquistar no remanso do lar.

Vários, a 14 de fevereiro

créditos: Eiliv-Sonas Aceron

Ainda para guardar na agenda de fevereiro e março

Simplesmente Vinho, o evento que vai juntar no Porto produtores de quatro países

É no Cais Novo, no Porto, que a 21 e 22 de fevereiro se juntam 101 produtores de vinhos de Portugal, Espanha, França e dos Estados Unidos. Isto, numa agenda de eventos que inclui música e exposição de arte.

Porto, Douro Litoral, 21 e 22 de fevereiro

Os melhores vinhos portugueses vão dar festa na capital em março

O evento Paixão pelo Vinho Awards Wine Party realiza-se a 7 de março, no Vila Galé Ópera Hotel, em Lisboa. Em prova vão estar mais de 200 referências. Uma seleção dos mais de mil néctares avaliados pela equipa de provadores da revista “Paixão Pelo Vinho”.

Lisboa, Estremadura, 7 de março

créditos: Paixão Pelo Vinho

Lisboa acolhe em março evento internacional Vinhos com Sentido

De 28 a 30 de março, a iniciativa Vinhos com Sentido leva ao Lisboa Pestana Palace uma experiência internacional com produtores de vinho e champanhe. O evento inclui, além de provas, um almoço com cinco chefes de cozinha de renome.

Lisboa, Estremadura, 28 a 30 de março