De 5 de fevereiro a 15 de março, o almoço e jantar no restaurante Varanda de Lisboa, situado no último piso do Hotel Mundial, em Lisboa, fazem-se com os sabores da lampreia.

À ementa habitual, junta-se a lampreia à bordalesa, o arroz de lampreia à Mundial e o filete de cavala de escabeche.

A refeição que inclui a entrada, prato, sobremesa (com a escolha entre as sugestões apresentadas no carrinho) e bebida, fica nos 40,00 euros por pessoa.

Restaurante Varanda de Lisboa Hotel Mundial Praça Martim Moniz, 2, Lisboa Contactos: Tel. 218 842 000, e-mail eventos@phchotels.pt

Recorde-se que o restaurante sofreu renovações recentemente, tendo carta com consultoria do chefe de cozinha Vítor Sobral. À frente da cozinha mantém-se o chefe Carlos Queijo.