Já nas panquecas de aveia existem duas novidades - a Berry (6,5 euros), com banana, frutos vermelhos, iogurte de morango e granola - e a Bluenana (6,5 euros) - com mirtilos e banana flamejada.

Na secção de partilha, entram os Nachos Soul (4,00 euros) - mais uma opção gluten free - que vêm acompanhados com dois dips da casa - o molho asiático e o queijo creme com tomate seco.

créditos: Noshi Coffee

Já a nova focaccia da casa - Focaccia Salmon (9,00 euros) – apresenta rúcula, pera ralada, cebola roxa, salmão fumado, wasabi crocante e molho jalapeño são os ingredientes.

O Hambúrguer Vegan (7,5 euros) inclui cogumelos no pão, rúcula, cebola marinada, tomate cherry assado, molho pesto e nachos - fazendo a delícia de vegans e não vegans.

No que toca à gastronomia do mundo, as sugestões recam nos Noodles (9,00 euros) - com noodles de arroz, frango, couve-portuguesa, malagueta, molho asiático, coentros e amendoim - e o Arroz Kodam (17,00 euros) - servido em casca de ananás, para duas pessoas, contém arroz basmati, ananás, camarão, cebola, alho, flocos de malagueta, edamame, uva passa, amendoim, ovo, cebolinho e molho kodam. Ambos os pratos são gluten free.

Nas sobremesas, regressa o Vegan Lava Cake com Gelado Vegan (5,00 euros), com tempo de preparação de 12 minutos, e que vai encantar os amantes de petit gateau, numa versão light.

Noshi Coffee Rua do Carmo, nº 11 e 12, Porto

Horário: aberto todos os dias, das 09h00 às 19h00, à exceção de domingo, encerrando às 18h00. Contacto: Tel. 222 053 034

Finalmente, o brunch, disponível aos domingos, a partir das 9h00 (13,90 euros) inclui iogurte com granola e mel; tosta com pesto, ovo estrelado e sriracha; três panquecas de aveia com fruta, canela e mel; sopa ou salada; sumo de frutas ou limonada; expresso ou descafeinado ou café de filtro ou macchiato e ainda um pedacinho de chocolate belga sem açúcar.