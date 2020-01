Para a edição deste 2020, “O Chef faz Par” propõe menus de degustação em diferentes momentos e que trazem uma condição prévia: “só serão divulgados nos dias dos jantares”, conta-nos a equipa do Infame na página no Facebook do restaurante instalado no piso térreo do 1908 Lisboa Hotel.

Nuno Bandeira, o chefe de cozinha deste restaurante a funcionar numa das zonas mais multiculturais de Lisboa, torna-se anfitrião de 11 companheiros de profissão. A abrir os jantares de degustação, sempre à segunda-feira, nos meses de fevereiro e março, estão os chefes José Pereira e Anne Teixeira, do restaurante Õtaka. O primeiro encontro está marcado para 3 de fevereiro, com um menu feito para partilhar e composto por novo momentos.

Ainda no mês dois do calendário o Infame recebe para os seus jantares temáticos, Vasco Lello (restaurante Sea Me), a 10 de Fevereiro, António Leitão dos Santos (Two Pack Kitchen), a 17 de Fevereiro, Leonor Mendes (Taberna do Sal Grosso), a 20 de Fevereiro e André Andrade (Taberna do Calhau), a 25 de Fevereiro.

Restaurante Infame 1908 Lisboa Hotel

Largo do Intendente nº 6, Lisboa Contactos: Tel. 218 804 008; E-mail eat@infame.pt

O jantar tem um valor de 40,00 euros por pessoa (sem bebidas). Por mais 35,00 euros por pessoa é feita a harmonização com vinhos da Azores Wine Company.