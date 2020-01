Já Miguel Laffan, a comandar a cozinha do Laffan at Atlântico Bar & Restaurante, promete uma ementa com a sua assinatura na noite de São Valentim. Um menu composto por quatro momentos (75,00 euros por pessoa). No restaurante integrado no InterContinental Cascais-Estoril, a receção aos casais far-se-á com um Kir Royal, o welcome drink que dará início à noite.

AKLA InterContinental Lisbon Castilho, nº 149, Lisboa Contactos: Tel. 218 818 700; E-mail akla.restaurante@ihg.com

Para começar a refeição, o chefe propõe cabeça de xara com tártaro de lagostim e caviar. E a degustação continua com lavagante sobre risoto tailandês e manjericão e, como prato de carne, o lombo de vitela com puré de topinambur, salteado de cogumelos. A finalizar, o último e mais doce momento será composto por texturas de frutos vermelhos.

InterContinental Cascais-Estoril Avenida Marginal, 8023, Estoril Contactos: Tel. 218 291 100

No decorrer dos jantares haverá o sorteio, entre os participantes, de uma noite, em quarto duplo com pequeno-almoço incluído, em cada um dos respetivos hotéis.