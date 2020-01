Como comer de forma saudável no inverno? Workshop em Lisboa vai responder a esta pergunta

Quais os alimentos, as suas combinações e os métodos culinários mais adequados às necessidades físicas, emocionais e psicológicas de cada estação? É a resposta a esta pergunta que Vanessa Andrade, fundadora do Green Smiles e amante de um estilo de vida e alimentação consciente, vai partilhar no workshop que conduzirá, na capital, a 9 de fevereiro, na Nateev Portugal (Avenida da Peregrinação 5A, Parque das Nações).

Com uma vertente teórico-prática, a iniciativa pretende, no dizer de Vanessa Andrade, “despertar cada participante para uma alimentação consciente. Durante o workshop serão partilhadas várias opções de refeições completas e equilibradas confecionadas com alimentos naturais e de época, sem recurso a alimentos processados, de origem animal ou açúcares refinados. O que devemos colocar no prato para garantir um aporte nutricional completo e que responda às nossas necessidades físicas, emocionais e psicológicas - tendo por base uma alimentação macrobiótica vegan”.