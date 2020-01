Os efeitos do consumo do trigo sarraceno também são óptimos. Para além de fortalecer e tonificar a ação dos rins, órgãos reprodutores e bexiga, ao nível dos intestinos e estômago, o consumo de trigo sarraceno é interessante porque contém imensas fibras insolúveis. O seu efeito “suave” ajuda a regular a digestão e promove a formação de bactérias saudáveis na flora intestinal, ajudando a regular o pH do nosso organismo.

Como podemos consumir o Trigo Sarraceno?

Este cereal é bastante versátil, podendo ser consumido como acompanhamento – cozido ou salteado), em sopa, em pão, panquecas ou mesmo bolos. O trigo sarraceno pode também ser consumido em forma de esparguete, a soba.

Uma última curiosidade: o Trigo Sarraceno é tradicional da Rússia, onde é conhecido como “Kasha”! (já perceberam porque é indicado para consumir no inverno, certo?).

Convido-vos a experimentarem esta receita de Trigo Sarraceno, muito saciante e deliciosa. Uma boa oportunidade para diversificar a sua alimentação e experimentar novos sabores.