Sarraceno colorido de inverno

Cortar as cenouras em cubos pequenos. (idealmente quase do tamanho do grão do trigo sarraceno).

Num tacho colocar o fio de azeite com as folhas de louro e a cenoura. Deixar alourar até a cenoura ficar macia. (se tiver uma condição mais frágil, ou preferir uma refeição ainda mais simples de digerir, retirar o azeite e saltar o passo do refogado). Adicionar um fio de vinagre de ameixa umeboshi. Provar e retificar os temperos. Cortar a rama da cenoura em pedaços pequenos e servir como topping do trigo sarraceno.