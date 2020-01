La Brasserie de L’Entrecôte, é o nome do restaurante inspirado no Café Paris que há um quarto de século é especializado num único prato: o Entrecôte, fatiado e servido com um molho confecionado a partir 18 ingredientes secretos, acompanhado pela batata frita à francesa, servida à descrição.

Regularmente, os quatro restaurantes La Brasserie de L’Entrecôte destacam um produtor de vinhos, apresentando uma das suas referências que se junta à carta vínica regular dos estabelecimentos.

Desta feita, a Herdade de Pegos Claros faz o destaque com a edição Reserva da Herdade de Pegos Claros, néctar que conta já com vários prémios nacionais e internacionais, como a “Escolha da Imprensa 2019”, “International Wine Challenge 2018” (medalha de prata), “Vinalies Internationales 2016” (medalha de ouro), entre outros.

De vinhas históricas, com uma média de 70 anos e um terroir de vinhas de Castelão, sem rega, nas areias de Palmela, Pegos Claros Reserva provém de uvas pisadas a pé no primeiro dia. Segue-se uma fermentação parcial com engaço em lagar e estágio em barricas usadas de carvalho francês.

La Brasserie de L’Entrecôte Chiado, Rua do Alecrim, 117, Lisboa Contacto: 213 473 616 Alameda dos Oceanos, Lisboa Contacto: 218 962 220 Marina de Cascais Contacto: 214 818 196 Amoreiras, Lisboa Contacto: 213 844 796

Na prova aromática “revela amoras pretas, groselha vermelha e algum mentol, complexadas com ligeiro abaunilhado, tostados e tabaco. Já no palato apresenta-se rico com taninos macios, equilibrados com uma acidez agradável. Mantém uma longa persistência”, lemos na ficha técnica que acompanha a apresentação deste vinho.