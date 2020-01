À mesa dos 11 restaurantes grandolenses que participam na semana gastronómica das sopas e açordas vão chegar mais de 30 pratos.

Os participantes podem contar, à mesa dos 11 estabelecimentos, pitéus como a açorda de espinafres com amêijoas, a açorda de alho com ovos e bacalhau, a sopa de abóbora com grão, a açorda de camarão com polvo panado, a sopa de “entulho” com carne e enchidos, as sopas de favas com carne de alguidar.

Juntam-se a esta festa dos comeres alentejanos os restaurantes A Coutada, Armazém Central, A Taberna, Café do Zuca, Café Triunfo, Cantinho do Futuro, Casa de Pasto, Espaço Garret, Sabores da Praça, Taberna Justense e Taberna d´Vila.

As semanas gastronómicas são promovidas pelo Município de Grândola e dão a conhecer e a saborear ao longo do ano os produtos mais característicos de cada mês.