Na semana deste festival de sabores locais, “os restaurantes intervenientes apresentam as suas melhores iguarias de carne de porco, podendo ser degustados pratos de secretos, plumas, bochechas, pezinhos, lombinhos, febras, entrecosto, costeletas, cachaço, feijoada, cachola da matança, confecionados através da aplicação de diversas receitas tradicionais e com os mais variados acompanhamentos”, informa o município em comunicado.

A Semana do Porco no Festival Gastronómico “Vila Viçosa à Mesa” é o tempo do reencontro com os pratos típicos da cozinha tradicional alentejana, numa estação do ano em que a mesa é apaladada com as “carnes do alguidar” e se fazem os enchidos.

“Neste Festival Gastronómico que decorre durante todo o ano, na primeira semana de cada mês, encontramos os pratos característicos de cada estação”, sublinha o município.