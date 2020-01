O Maranho é uma iguaria que terá aparecido há mais de 200 anos, por alturas das Invasões Francesas. Ganhou fama, sobretudo durante o século XX, e era um prato habitual nos dias de festa, fosse a família pobre ou rica. Hoje em dia, é possível encontrar este prato diariamente nos restaurantes de toda a região.

O Bucho Recheado parece ter origem na região do Alentejo, tendo a receita sido trazida para as zonas da Beira Alta e Beira Baixa pelos inúmeros jornaleiros que trabalhavam, naquela região do país, durante a época das colheitas.

Cada região deu ao bucho recheado uma identidade própria. No concelho da Sertã, o consumo desta iguaria foi, durante as primeiras décadas do século XX, um exclusivo da altura do Carnaval, generalizando-se depois a outras festividades ao longo do ano.

À semelhança do que se passou com o maranho, a introdução deste prato na ementa dos restaurantes do concelho conferiu-lhe um maior protagonismo.