“Respeitar a época e trabalhar os produtos do momento” é como o chefe de cozinha Ricardo Bolas apresenta os menus sazonais das pizarias ZeroZero que somam à oferta fixa da carta. O “Mangia Le Stagioni”, "Magia da Estação" ao vertermos para português, apresenta sempre quatro opções alternativas e em estreia na pizaria, entre entradas ou saladas, pastas ou risotos, pizzas e sobremesas.

De janeiro a março, há Bruschetta com taleggio, speck e pere (8,5 euros), Tagliatelle al tartufo nero (16,00 euros), Pizza funghi Portobello, speck e oregano (15,00 euros) e Cannoli siciliano al pistacchio (6,00 euros), dois canudos crocantes generosamente recheados com um creme de ricota e pistácio. É possível provar a estação da entrada à sobremesa, ou então selecionando um destes pratos individualmente.

“A partir de abril serão apresentadas novas propostas, que fomentam um exercício criativo por parte do chefe. O seu desafio é o de casar a estação e os seus ingredientes com os produtos italianos num menu de tempo contado”, refere a ZeroZero em comunicado.

A ZeroZero nasceu em 2015 no Príncipe Real e, no verão de 2017, expandiu-se à zona ribeirinha do Parque das Nações. Em 2018, a ZeroZero chegou ao Mercado da Ribeira.

Estrela da carta, a farinha 00 resulta de moagem lenta em pedra. A massa é preparada através do método indireto, também designado por empasto indireto ou poolish. Trata-se de um processo ancestral que se inicia com uma pré-fermentação de 14 horas à temperatura controlada de 21 ºC, seguida de uma maturação de no mínimo 48 horas do empasto à temperatura de 4 ºC. O resultado final é uma base de pizza artesanal, fina, leve e digerível.

Uma refeição na ZeroZero pode começar com alguns antipasti, como o carpaccio di Tonno e a panzanella, passando pelas pizzas clássicas e especiais com tomate biológico, pastas frescas, cremosos risotti e diversas opções vegetarianas.

Para finalizar, uma coppa di gelati ou um dolce, como o típico tiramissù. Todos os pratos estão escritos em italiano e proporcionam uma verdadeira viagem pelos sabores de Itália.

No espaço do Mercado da Ribeira, há nove pizzas e uma calzone por onde escolher. Para sobremesa as propostas recaem na Mousse Gianduja ou na PannaCotta ai frutti di bosco