Na noite mais romântica do ano, segundo nos faz crer o calendário, o Vinum Restaurant & Wine Bar propõe uma recheada de pratos nacionais, em harmonia com vinhos durienses. Assim, a 14 de fevereiro, a entrada à mesa do restaurante situado em Vila Nova de Gaia, sugere um tártaro de atum com tomate confitado, acompanhado do néctar Contacto Anselmo Mendes, um Alvarinho produzido na sub-região Monção e Melgaço.

Nos pratos principais, a proposta recai numa reinterpretação do tradicional Bacalhau “à Braga”, emparelhado com um Quinta da Falorca Branco, produzido na região do Dão. Este vinho revela aromas subtis a fruta delicada, com notas tropicais e cítricas.

Segue-se uma das estrelas da carta, o costeletão de vaca velha de Trás-os-Montes, com carne proveniente de animais de pasto. Para harmonizar, um encorpado e complexo Quinta do Vesuvio Tinto, propriedade da Symington Family Estates.

Para terminar, uma fatia de Stilton, um queijo para casar com o Vintage Quinta dos Malvedos. Por fim, o Ananás dos Açores caramelizado no forno, Graham’s Tawny 20 anos e gelado de coco, acompanhado de um Graham’s.

VINUM Restaurant and Wine Bar Rua do Agro, nº 141, (Caves Graham's), Vila Nova de Gaia Horário: De segunda a domingo, das 12h30 às 16h00 e das 19h30 às 24h00. Contactos: Tel. 220 930 417 ou E-mail reservas@vinumatgrahams.com

O jantar de São Valentim fica nos 55,00 euros por pessoa, sem vinhos incluídos. Com os vinhos incluídos, orça os 105,00 euros por comensal.