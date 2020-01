Instalado na Praça D. Luís I, o restaurante Sala de Corte tem nas carnes o protagonismo e nas mãos do chefe de cozinha Luís Gaspar, o engenho para trabalhar cortes nacionais e internacionais. Isto, em pratos em que a carne, a brasa e o fumo jogam em conjunto.

Para celebrar as estrelas da carta, as carnes e porque os prazeres com elas também se dão à mesa, a Sala de Corte propõe para 14 de fevereiro um menu exclusivo de Dia dos Namorados.

Chefe Luís Gaspar. créditos: Amuse Bouche

A abrir, nos snacks, destaque para o tártaro de novilho coreano, trufa de foie gras, pera e avelã. Já nas entradas, a proposta da Sala de Corte recai numa Burrata DOP, tomate cherry, pinhão, manjericão e vinagre balsâmico envelhecido.

No prato principal, os cortes recaem sobre uma maminha wagyu na brasa com molho chimichurri. A acompanhar, a couve-flor gratinada e a batata recheada com sour cream fumado e pancetta.

Sala de Corte Praça D. Luís I, 7. Lisboa Horário: De segunda a quinta-feira, das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 00h00. Sextas e vésperas de feriado, das 12h00 às 16h00 e das 19h00 à 01h00 Sábado, das 12h00 à 01h00 Domingo e feriados, das 12h00 às 00h00 Contactos: Tel. 213 460 030; E-mail saladecorte.pt

Para sobremesa, frutos vermelhos com sabayon de vinho Madeira.

O jantar orça os 65,00 euros (mais 25,00 euros se se pretender usufruir do casamento com vinhos).