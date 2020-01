O resort de cinco estrelas, localizado em Mexilhoeira Grande, próximo ao Autódromo Internacional do Algarve, preparou um programa que inclui uma noite de alojamento em quarto duplo com pequeno-almoço buffet, um jantar com música ao vivo, uma garrafa de espumante e uma corrida de karts para os mais audazes, com duração de 15 minutos, ou uma massagem a dois para os mais românticos.

O jantar de 14 de fevereiro, dia de São Valentim, orça os 30,00 euros por pessoa, para programas sem alojamento e vai contar com animação musical e com um menu especial para a ocasião que tem início com um tataki de atum com salada de endívias e couve roxa, seguindo-se o prato principal, com duas opções à escolha: um tentáculo de polvo com puré de batata doce e beterraba, legumes baby salteados e azeite de rosmaninho ou bochechas de porco Ibérico com chalotas caramelizadas, cogumelos selvagens e espargos verdes, consoante os casais prefiram carne ou peixe. Como sobremesa será servido um petit-gatêau de chocolate belga e gelado de frutos vermelhos.

Algarve Race Resort - Hotel Sítio do Escampadinho, Mexilhoeira Grande, Portimão Contacto: Tel. 282 249 600

O resort disponibiliza ainda experiências de condução acompanhadas por pilotos profissionais e ajustadas ao perfil de cada participante.

Para quem optar por ficar alojado na unidade, a noite orça os 195,00 euros.