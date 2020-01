Para o Dia dos Namorados, as propostas à mesa do D’Avenida, trazem a assinatura do chefe Tiago Fernandes e incluem sashimi (usuzukuri), salmão e azeite de trufa, canelonni, uma sushi set com 12 peças, peito de bovino wagyu, cevada e ervilha torta. Já a sobremesa propõe uma combinação singular com o morango, aipo e chocolate branco.

De sublinhar que a carta de vinhos do restaurante inclui mais de 90 opções de todo o país e do mundo, 30 das quais servidas a copo.

D'Avenida - Fine Dining & Clubbing Avenida da Boavista, 2514, Porto Contacto: Tel. 919 192 514

A 14 de fevereiro, o preço do jantar, por casal, é de 80,00 euros. É aconselhada a reserva. Os hóspedes do FMO Apartments, hospedados nessa noite, terão um desconto de 10 por cento.