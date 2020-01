No jantar de São Valentim no restaurante Glass Terrace, os casais vão poder desfrutar de um menu que abre com um tártaro de ostra, crudités, gengibre e lima, seguido de um prato de peixe galo, couve pak-choi, cheróvia e amêijoa. No prato de carne, a sugestão recai num bife wellington de vitela, cogumelos, mini legumes e jus picante.

Uma ementa que inclui, à sobremesa, um coulant de chocolate com gelado de framboesa, regado com uma bebida alcoólica e flamejado, “para simbolizar o amor e a paixão, transformando-o numa iguaria verdadeiramente ardente”, afirma a equipa do Sheraton Cascais Resort, unidade onde está instalado o restaurante Glass Terrace.

Restaurante Glass Terrace (Sheraton Cascais Resort) Rua das Palmeiras Lote 5, Cascais, Portugal Contactos: Tel. 214 829 100; E-mail: brunch@sheratoncascais.com

O jantar orça os 80,00 euros/pessoa, o que inclui harmonização com vinhos (taça de champagne no início da refeição e uma taça de vinho por prato).