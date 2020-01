Na noite de 14 de fevereiro, o restaurante Colinas de Lisboa convida o cupido para jantar e garante uma noite apaixonante. O menu, especialmente concebido para a ocasião, começa com um welcome drink, seguido por uma entrada de creme de ervilhas com hortelã e ravioli de gorgonzola ou um tártaro de atum com manga, gengibre e coentros frescos.

No que respeita aos pratos principais, as sugestões recaem no lombo de garoupa e vieiras braseadas com puré de milho, favinhas e milho marinado perfumado com azeite de trufas ou um peito de pato com cinco especiarias, lacado com mel e risoto de pistou de rúcula.

A tentação chega no fim da refeição com o bolo de chocolate merengado com morangos ou moulin rouge (base de suspiro com mousse de frutos vermelhos e o seu coulis).

A acompanhar a refeição, águas, sumos e refrigerantes ou vinho branco ou tinto (sugestão do chefe de mesa), café e mignardises.

Restaurante Colinas de Lisboa Tryp Lisboa Aeroporto Hotel, Aeroporto Internacional de Lisboa, Rua C, 2, Olivais Contactos: Tel. 218 425 000

A unidade hoteleira irá sortear, durante o jantar, um circuito de águas no El SPA para duas pessoas e um almoço buffet, também para duas pessoas.

O menu especial São Valentim orça os 29,50 euros por pessoa.