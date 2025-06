Depois de Ângela Pinto e Rita Ferro Rodrigues, também o ator Manuel Moreira usou a sua voz pública para condenar as agressões sofridas por Adérito Lopes ao cair da noite de terça-feira (10 de junho).

O ator não ficou indiferente às notícias que dão conta de que o grupo de extrema-direita que agrediu o seu colega de profissão é o mesmo que foi alegadamente 'apagado' do relatório de Segurança Interna.

"Este governo quer apagar a extrema direita dos relatórios mas nós temos visto estes selvagens nas salas de teatro a fazer saudações nazis, na rua a bater em pessoas, a invadir eventos literários, etc. O governo vai proteger o povo destas bestas ou não?", questionou, identificando na sua partilha o primeiro-ministro Luís Montenegro.



© Reprodução Instagram - Manuel Moreira

Filomena Cautela partilhou igualmente as palavras do amigo e apelou: "Faço minhas as palavras do Manuel Moreira. Partilhem também".

Adérito Lopes, importa referir, quebrou o silêncio a respeito das agressões de que foi vítima. O ator referiu ter sofrido "um cruel e brutal ato de violência".

Leia Também: Adérito Lopes fala de agressão: "A minha posição não é motivada por medo"