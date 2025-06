Adérito Lopes foi assistido no Hospital de São José, em Lisboa, depois de ter sido agredido à porta do teatro A Barraca por um grupo ultranacionalista de extrema-direita.

Tal como o Notícias ao Minuto já tinha avançado, citando declarações de uma fonte próxima do ator à SIC Notícias, o ator deixou a unidade hospitalar por volta das 02h00 desta quarta-feira e ainda foi até ao teatro.

A repórter do 'Dois às 10', programa matutino da TVI, conversou com a agente de Adérito Lopes, que deu alguns detalhes a propósito da sua recuperação.

"Tivemos oportunidade de falar com a agente do ator, que nos disse que Adérito Lopes já está em casa mas a recuperação vai ser difícil e lenta. Isto porque a agressão foi muito violenta", citou a jornalista do formato.

Ainda de acordo com as informações avançadas no programa da TVI, "o agressor terá usado mesmo uma soqueira e o ator teve de receber inclusivamente pontos na cara".

Adérito Lopes, que foi intercetado cerca de uma hora antes do espetáculo 'Amor é um fogo que arde sem se ver', no qual é protagonista, "estará muito assustado com o que aconteceu".

Recorde-se que a Polícia de Segurança Pública encetou várias diligências nas ruas adjacentes ao Largo de Santos, tendo sido possível localizar e intercetar um homem com 20 anos, suspeito de ser o autor da agressão.