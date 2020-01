Entrecosto no forno à portuguesa

Preparação

Num tabuleiro de forno, coloque o entrecosto, tempere-o com um pouco de sal e pimenta de moinho.

Barre o entrecosto com a massa de pimentão, esfregue de ambos os lados.

De seguida acrescente o louro e o alecrim. Disponha por cima, a cabeça de alhos cortada ao meio e o chouriço cortado em rodelas grossas.

Regue com um fio de azeite e o vinho branco. Deixe marinar cerca de duas horas.

Leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, entre uma hora a uma hora e meia, regando com o próprio molho sempre que necessário.

Sirva o entrecosto com batatinhas assadas que podem também ser assadas no próprio tabuleiro do entrecosto.