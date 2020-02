As duas semanas mais doces de Matosinhos vão acontecer entre os dias 8 e 25 de fevereiro, coincidindo mais uma vez com o Dia de São Valentim, o bispo mártir que, contrariando as ordens do imperador Cláudio II, continuou a celebrar casamentos na Roma antiga, dificultando, deste modo, o recrutamento militar dos rapazes.

A Festa do Chocolate de Matosinhos promete as mais variadas declinações do mais famoso produto do cacau: bombons, bombocas, tabletes, brigadeiros, chocolate quente ou frio e muitas outras iguarias. A entrada é gratuita.

O certame incluirá espaços de degustação, workshops destinados aos mais novos e momentos de demonstrações culinárias, prometendo animação e doçura em doses equivalentes. Estará ainda disponível um espaço lounge para consumo tranquilo dos muitos quilos de doces em mostra e prova.

O evento vai decorrer numa tenda climatizada no parque de estacionamento em frente da PSP de Matosinhos.

A Festa do Chocolate estará de portas abertas, de segunda a quinta, entre as 12h00 às 23h00 (sexta, encerra às 24h00). Ao fim de semana os gulosos podem chegar ainda mais cedo, logo a partir das 11h00. Ao sábado, o espaço só encerra às 24h00.