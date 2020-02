Não é só em fevereiro que encontramos as migas nas ementas dos restaurantes do concelho de Mora. No entanto, durante o mês dois do calendário, a oferta é adaptada ao evento que celebra as migas, com mais variedades e diversas combinações.

Os 11 restaurantes que participam na sétima edição destas jornadas gastronómicas, levam à mesa o pão alentejano, tornado migas, servido com carne de alguidar, com espargos, farinheira frita, batata, ovas, bacalhau. Isto para citar apenas alguns dos ingredientes que fazem deste prato singelo um dos mais adaptáveis da cozinha alentejana.

Participam no evento Mês das Migas, os restaurantes Afonso, Bombeiros, Morense e Sabores de Mora (Mora), A Palmeira, Os Arcos, O Fluviário, Solar da Vila (Cabeção), O Forno e Molhó Pão (Pavia), Poço (Brotas).