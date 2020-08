No Alentejo as açordas e as migas são figura culinária omnipresente, prato de todas as classes, épocas e regiões, confecções que definem o carácter genuíno de uma cozinha. Isto porque as açordas e as migas nos chegam de uma cozinha anterior às inovações, aquela que conheceu a introdução dos sabores e produtos vindos de além-mar, como a batata ou o tomate no século XVI. A tradição ligada às açordas é milenar, parecendo remontar ao período pré-romano, consolidando-se no decurso do domínio romano e prolongada com a presença Muçulmana na Península. Com os árabes a açorda assume o estatuto de prato para as grandes ocasiões e festejos.

Esta é uma confecção de mesa, como também é de campo, preparo comido sobre o regaço dos pastores. No Norte alentejano ao Baixo Alentejo encontram-se, amiúde, variações regionais, com recurso a diferentes ingredientes e acompanhamentos.

“Migas de pão, duas voltas e já estão”

Há que saber que migas no Alentejo, refere aquilo a que outras regiões do país chamam açorda. Esta faz-se com um preparo semelhante às migas alentejanas, embora com outros ingredientes, começando pelo pão. No Norte do país, a açorda incorpora a broa de milho e é de consistência mais macia, pois introduz mais água e menos gordura.