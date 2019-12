De inúmeros guisados, cozidos, estufados que caracterizam a cozinha algarvia no inverno, o Mar d’Estórias menciona apenas dois, pela utilização de produtos típicos do litoral algarvio, em combinação com os ingredientes da época: A Caldeirada à Algarvia e a Cataplana de polvo com batata-doce.

No Algarve, há diversas formas de confecionar caldeirada, mas todas encerram o mesmo segredo – o tempo de cozedura. A verdade é que uma caldeirada à Algarvia não deve ser feita à pressa para que os ingredientes cozam homogeneamente e o molho apure.

A maneira comum de preparar um bom tacho de caldeirada é dispor os ingredientes em camadas, pois tudo é cozido ao mesmo tempo. A diferença na duração que cada produto leva a cozinhar é compensada pela distribuição em camadas, assim como, a fusão de sabores que se cria ao manter sempre o tacho tapado. Já a escolha do peixe fica ao critério de cada um, mas são muitos os que consideram imprescindível pata-roxa na sua confeção.

“Uma caldeirada sem pata-roxa não é caldeirada!”, menciona a ti’ Amélia, do Rogil. Assim, vai-se montando a caldeirada com o peixe previamente salgado, as rodelas de cebola e batata, tomate, pimento, azeite, salsa e louro para aromatizar.