Ao pastel de nata queremo-lo de folhado estaladiço e de recheio cremoso, escorrendo à dentada. Não lhe cai mal o travo a limão, a canela e a baunilha (quanto baste) e um ligeiro bronzeado para cativar.

Na pastelaria Batalha, a arte de produzir um bom exemplar de pastel de nata vai estar em promoção até 15 de fevereiro, no workshop diário (exceto terça-feira), tendo como estrela este bolo tão português. Lançada no verão de 2018, a aula tem no proprietário e chefe pasteleiro João Batalha o professor.

A promoção tendo como mote o Dia de São Valentim, convida os participantes na aula a levarem a sua cara metade, sem com isso pagarem a segunda inscrição.

Pastelaria Batalha Rua da Horta Seca, nº 1, Largo do Camões, Lisboa Contacto: 214 019 117

A primeira inscrição orça os 55,00 euros com as reservas a poderem ser efetuadas pelo e-mail pasteldenataworkshop@gmail.com

A participação no workshop é válida até 31 de março deste ano.