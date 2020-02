Em França, os bistrô são pequenos restaurantes muito populares. Transportando o conceito para o nosso país, o chefe de cozinha João Espírito Santo, à frente da copa do Bistrô4, junta-lhe a sua assinatura, com uma carta de sabores nacionais e além-fronteiras. Chama ao conceito “bistronomia”, o casamento entre o aconchego de pequeno restaurante e a vertente gastronómica da carta.

Para a presente estação do ano, João Espírito Santo criou um elenco de novos pratos: “este é um menu com perfumes de outono e inverno do princípio ao fim. Nas entradas saliento o ravioli de cogumelos e foie gras, nos pratos principais um prato de caça, representado por uma vazia de veado, regada com um molho com groselhas e acompanhada de um spaetzle e couve-lombarda. Já nas sobremesas, saliento o cremoso cheesecake com pera e especiarias”.

No novo menu da época é ainda possível encontrar tarte tatin de pera, nozes, lima e queijo azul e um creme de abóbora com castanhas nas entradas. Nos pratos principais há também filete de robalo com manteiga de crustáceos, gnocchi de migas de tomate e creme de brócolos com caril e risoto de camarão com pesto, choco e tomate confitado. Por fim, surge um Pudim de Castanhas com Vinho do Porto.

A carreira do chefe João Espírito Santo, de origem madeirense, começou em 1986 na Suíça. Regressou depois à Madeira para se formar na Escola de Hotelaria, trabalhou em Espanha, na cadeia de hotéis Hesperia, passou por vários restaurantes no Funchal e em Lisboa e foi formador em várias escolas de formação, antes de se juntar ao grupo PortoBay Hotels & Resorts.

Bistrô4 Rua Rosa Araújo nº 8, Lisboa Contactos: Tel. 210 015 700; e-mail portobayliberdade@portobay.pt

No restaurante Bistrô4 defende uma cozinha em que o produto está no coração do prato, seguindo as estações e as novas tendências. Aqui o cliente chega para ser surpreendido e não para sentir o que já conhece bem.