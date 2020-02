Com sugestões vegetarianas, veganas e paleo, o conceito da Honest Greens foi inaugurado em Madrid, onde há quatro espaços, seguindo para Barcelona e agora é a vez da capital portuguesa receber a Honest Greens.

De acordo com o jornal Público, o objetivo da empresa é abrir quatro restaurantes em Lisboa e depois seguir rumo a norte, para o Porto. A primeira loja na capital foi inaugurada esta sexta-feira, 7 de fevereiro, no Parque das Nações, muito perto do Oceanário. Os próximos destinos são Amoreiras e Chiado.

A Honest Greens faz parte do grupo Urban Gourmet e, em Portugal, fez parceria com a Multifood, que tem um império gastronómico com mais de dez marcas de restauração e 145 espaços, incluindo o Vitaminas, Sala de Corte, o Tapisco de Henrique Sá Pessoa ou as pizzarias ZeroZero, entre outras.

A ementa será mutável várias vezes ao ano, uma vez que o conceito do restaurante é recorrer apenas a produtos da época e provenientes de produtores locais ou muito próximos, de forma a manter toda a qualidade. Aqui não há espaço para açúcar refinado ou ingredientes processados, prevalecendo a naturalidade do produto. As carnes, por exemplo, fazem parte do menu, mas tudo de origem biológico.

Segundo a NIT, a carta apresenta alguns pratos já preparados, mas o cliente pode formular o seu prato ou bowl com os ingredientes expostos ou sugeridos, escolhendo primeiro a proteína, depois a salada e um molho caseiro para terminar.

Arroz integral, abacate, queijo de cabra, vinagrete de lima e manjericão, pão de sementes, húmus, ketchup de beterraba, tataki de atum, pernil de porco, frango do campo marinado, crumble de maçã, a tarte de chocolate ou o caramelo com tahini são alguns dos produtos disponíveis para os clientes da Honest Greens.

Em Espanha, os preços começam nos 6,90€.