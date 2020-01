Diogo Forte, que já nos tinha brindado com o restaurante de carnes maturadas CASO, em Joane, decidiu prosseguir a sua aventura pelas restauração e o seu novo desafio chama-se Attrevidu, uma incursão pelas refeições rápidas, sem descurar a atenção dos detalhes.

A decoração simples e pouco pretensiosa faz-nos sentir em casa, tal e qual ao ambiente que o proprietário procura transmitir aos clientes que entrem pela porta deste restaurante, também na vila de Joane, no concelho de Vila Nova de Famalicão.

As entradas do restaurante Attrevidu créditos: Volto JÁ

O menu apresentado - está neste momento a trabalhar numa nova carta - vai desde as francesinhas até aos hambúrgueres, passando pelas massas. Nas entradas, os croquetes de queijo, as gambas panadas e as asinhas de frango deixam-nos reconfortados para o que vem a seguir.

A francesinha chega-nos à mesa com um toque atrevido da malagueta e o hambúrguer de frango panado sobre uma cama de cebola roxa, tomate e alface envolve o paladar até dos mais céticos e menos habituados às comidas rápidas.

Francesinha do Attrevidu créditos: Volto JÁ

Para terminar, na sobremesa, e para quem procura evitar algo muito doce, o pão de ló húmido com um leve toque de chocolate cai de forma muito leve no topo do nosso estômago.

O Attrevidu é para aqueles ‘foodies’ que procuram algo seguro e reconfortante, sendo ideal até para famílias com crianças ou jantares de grupo como aniversários.

Attrevidu

Rua Rio Pele 603, Joane

Vila Nova de Famalicão

Tlm: 911 544 270