As queimaduras solares - ou os vulgares “escaldões” são lesões rosa – avermelhadas dolorosas ao toque na pele que provocam uma sensação de ardor. Estas lesões aparecem, algumas horas depois uma grande exposição à radiação ultravioleta (UV) proveniente da luz solar ou fontes artificiais - os solários.

O sol emite três comprimentos de onda de luz ultravioleta UVA, UVB e UVC. A luz UVC não atinge a superfície da Terra. Os outros dois tipos de radiação ultravioleta A e B atingem a superfície da terra e penetram a pele do ser humano. Ou seja, os danos no ADN das células da pele são causados pelos raios UVA e UVB. O mais importante é saber que as radiações UVA não se sentem, elas atingem a pele sem provocar nenhuma sensação – no entanto o efeito é muito prejudicial pois provoca uma queimadura mais profunda que só aparece horas mais tarde. São as radiações mais frequentes num dia nublado.

Com o tempo, elas são responsáveis pelo envelhecimento precoce, manchas e rugas nas zonas expostas da pele. Já com as UVB não se passa o mesmo – quando chegam a nossa pele sentimos o calor – sendo o calor proporcional a intensidade da radiação e da futura lesão cutânea, o dito escaldão. A pele apesar de ter um pigmento intrínseco – a melanina – que é produzido por uma das células da camada da pele e ter como função de nos proteger das radiações solares – funcionando com espelho e refletindo algumas radiações – mesmo assim esta proteção só funciona até um certo ponto pois com o passar do tempo os UVBs vão provocar dano cutâneo.

A exposição intensa e repetida à radiação UV, que provoca as queimaduras solares, aumenta o risco de outras alterações na pele, como manchas eritematosas e ásperas e/ou pele seca ou envelhecimento precoce. No entanto, estas queimaduras podem ter consequências mais graves como aumentar o risco de desenvolvimento de certos tipos de cancro de pele, como por exemplo o melanoma, entre outros. Embora sejam muito comuns, é possível evitar estas queimaduras solares e outros problemas associados às mesmas, protegendo a pele contra os raios UV.

Como reconhecer uma queimadura solar?

Os sinais e sintomas das queimaduras solares, geralmente, aparecem dentro de algumas horas, após a exposição ao sol, e podem variar consoante a gravidade da lesão:

Dor de cabeça, febre, náuseas e cansaço,

Pele quente, sensível e dor ao toque,

Pele rosa-avermelhada dolorosa e quente ao toque em zona que foram expostas as radiações,

Comichão local com inchaço local

Podem aparecer pequenas bolhas cheias de fluido, que rebentam com facilidade,

Qualquer parte exposta do corpo incluindo os olhos, orelhas, couro cabeludo ou lábios, pode ser afetada pela radiação UV. A população com maior fator de risco é a de pele clara, olhos azuis, cabelo ruivo ou loiro, viver ou passar férias em pais tropical, quente ou em alta altitude. Trabalhar ao ar livre; exposição regular da pele desprotegida à luz UV; uso de certos medicamentos fotossensibilizantes podem provocar uma maior sensibilidade na pele, ao receber radiação UV; certas doenças autoimunes como Albinismo.

Tratamento

O tratamento nas queimaduras solares não cicatriza a pele, no entanto, pode reduzir a dor, inchaço e o desconforto provocado pelas lesões. Se os cuidados em casa não estiverem a surtir efeito ou se a queimadura for muito grave, o médico especialista dermatologista pode recorrer a medicação adequada consoante o grau de queimadura solar.

O tratamento tem dois objetivos: aliviar a sintomatologia na pele avermelhada, inflamada e aliviar a dor.

Existem algumas medidas que pode fazer em casa: usar compressas frias ou tomar um banho frio para acalmar a queimadura; usar cremes ou pomadas hidratantes e com ingredientes como corticoides ou cremes com ceramidas, beber muitos líquidos, como água e sumos naturais e evitar o álcool. Senão for suficiente estas medidas, será aconselhável ir ao hospital.

Há sinais de alerta tais como: Febre com calafrios; dor e ardor intenso; queimaduras solares que cobrem 20% ou mais do corpo; sede intensa, boca seca, micção reduzida, tonturas, fadiga e dor de cabeça.

Devemos sempre prevenir as queimaduras…

Evitar a exposição solar nas horas onde a radiação UV é mais intensa normalmente entre as 10h e as 16h. Entre as 12h e as 14h é quando a exposição à radiação UV é mais intensa e altamente desaconselhada;

Usar roupas que protejam do sol, como chapéus com abas, camisolas coloridas e calças óculos de sol,

Usar protetor solar, mesmo em dias nublados, com um fator de proteção solar SPF» 30 +; idealmente FPS 50+. As crianças devem usar um protetor mineral e não físico SPF 50+

Reaplicar o protetor solar de 2 em 2 horas; e reaplicar se forem ao banho e a intensidade estiver muito intensa.

Um artigo da médica dermatologista Alexandra Osório, da Clínica Fisiogaspar.