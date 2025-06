Johnny Depp recordou carinhosamente o tempo em que viveu em França quando o filhos, Lily-Rose e Jack, eram pequenos. O jovens são fruto da relação terminada do ator com Vanessa Paradis.

Em entrevista ao The Sunday Times, a estrela de 'Piratas das Caraíbas', de 62 anos, confessou que o que sente mais falta na paternidade é de ver "os filhos crescerem no sul de França".

Johnny Depp e Vanessa Paradis fizeram questão de criar os filhos longe dos holofotes. Para tal, o ator comprou uma propriedade em 2001, perto de St. Tropez, em França, que foi onde os filhos do ex-casal cresceram. Mais tarde, lembra a People, a família mudou-se para Los Angeles.

"Eu era o papá. Não consigo descrever o quanto amava ser o papá", lembrou o artista. "De repente, o papá ficou para trás", acrescentou, referindo-se, aparentemente, ao facto de os filhos crescerem e deixarem de o trata como "papá".

Ao falar dessa época, confessou: "Sinceramente, a primeira vez que senti que tinha um lar foi no sul de França, onde eu e a Vanessa criamos as crianças. Foi o único lugar onde me senti em casa".

No início dos anos 2000, mais precisamente em 2007, Johnny Depp falou com revista belga Weekend Knack sobre a mudança na época. "Para os meus filhos, escolho secretamente França. Embora Los Angeles também seja ótimo. [...] Só que no sul da França podes viver muito mais discretamente, de forma anónima. E isso é uma bênção, especialmente quando as crianças ainda são pequenas."

Ainda durante a entrevista recente ao The Sunday Times, Johnny Depp revelou que uma pintura que estava pendurada atrás de si era um retrato da filha Lily-Rose Depp. "Nunca terminei. Ela tinha 10 anos na altura, agora tem 25", partilhou. "Os anos passam muito rápido, não é? Estou com a síndrome de ninho vazio", confessou.

A relação de Johnny Depp com Vanessa Paradis e o nascimento dos filhos de ambos

Johnny Depp apaixonou-se pela modelo Vanessa Paradis em 1998, quando na altura filmava 'A Nona Porta', em França. O ator e a manequim, porém, conheciam-se há anos através de amigos em comum. No entanto, quando se cruzaram em Paris, Depp diz que sentiu uma conexão instantânea.

"Ela estava a usar um vestido com as costas expostas e eu vi aquelas costas, aquele pescoço... Ela virou-se e vi aqueles olhos, e... 'bum'. A minha vida de solteiro tinha acabado", partilhou anteriormente em conversa com o The Daily Mail.

Em 1999 viram nascer a primeira filha, Lily-Rose. O segundo filho, Jack, chegou pouco depois, em 2002.

Johnny Depp e Vanessa Paradis nunca chegaram a casar e a relação terminou em 2012, depois de terem estado juntos durante quase 14 anos.

De recordar que ainda durante a entrevista com o The Sunday Times, o ator falou da polémica separação de Amber Heard, que conheceu-se em 2011 e com quem se casou em 2015. Pouco mais de um ano depois, separaram-se e, mais tarde, estiveram em tribunal com acusações de difamação um contra o outro.

Leia Também: Amber Heard? Johnny Depp diz que foi um "idiota" por se ter apaixonado