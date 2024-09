Johnny Depp vai receber o prémio Lifetime Achievement no Rome Film Festival, que decorre entre os dias 16 e 27 de outubro.

O ator vai também apresentar o seu último projeto, enquanto realizador.

'Modi – Three Days on the Wing of Madness', é um filme biográfico que retrata a vida do artista Amedeo Modigliani no ano de 1916, em Paris (França).

Johnny Depp tem visto a sua carreira impactada após a batalha legal com a ex-mulher, Amber Heard.

Também Viggo Mortensen e Francis Ford Coppola vão ser homenageados no Rome Film Festival que acontece em Roma (Itália).

