Johnny Depp fez uma visita ao Hospital Universitario Donostia, em San Sebastián (Espanha), surpreendendo as crianças internadas, vestido de Capitão Jack Sparrow, a personagem que interpreta na saga 'Piratas das Caraíbas'. O ator, que esteve presente no San Sebastián Film Festival, conversou e brincou com os pacientes que se encontravam na ala de pediatria e oncologia. O Hospital Universitario Donostia publicou fotografias da visita na sua conta na plataforma X. "De toda a equipa do Hospital Universitario Donostia, gostaríamos de transmitir o nosso agradecimento infinito a Johnny Depp pelo seu tempo, apoio e a sua energia", lê-se na legenda da publicação.