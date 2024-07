Viggo Mortensen, uma das estrelas da saga 'Senhor dos Anéis', explicou porque é que não voltou a integrar franchises de Hollywood após ter integrado a trilogia baseada nos livros de Tolkien.

Em entrevista à revista Vanity Fair, o ator - que deu vida à personagem de Aragorn na saga dos anos 2000 - explicou que prefere priorizar histórias em vez de elevados cachets ou realizadores.

"Não evito propositadamente nenhum género [de filme] ou dimensão; apenas procuro histórias interessantes", destacou.

"Não me importa o género, o orçamento ou o quem o faz. Nunca faria um filme apenas porque uma determinada pessoa o realizar. Tem de ser sobre a história e se eu sou a pessoa certa para a personagem. Vem sempre em primeiro lugar", explica.

Mortensen, cujo o último filme foi 'Green Book - Um Guia Para a Vida' (2018), nota que os franchises em Hollywood normalmente são "previsíveis" e "não muito bem escritos".

Note-se que recentemente foi anunciado um novo filme baseado na saga: 'Lord of the Rings: The Hunt for Gollum'. A trama, que será lançada em 2026, conta a história da icónica personagem que voltará a ser interpretada por Andy Serkis. O artista ocupará igualmente a posição de realizador.

A este juntar-se-á Peter Jackson, realizador da trilogia 'O Senhor dos Anéis' e 'Hobbit', e os escritores Fran Walsh e Philippa Boyens, mas na função de produtores.

