A Paixão pelo Vinho Awards Wine Party vai ser uma festa vínica aberta ao público que contempla, no programa, a cerimónia de entrega de prémios aos produtores dos melhores vinhos provados pela revista “Paixão Pelo Vinho” no decorrer de 2019. A festa vínica começa às 17h00 e prolonga-se até às 23h00. O palco é o Vila Galé Ópera Hotel, uma obra da autoria do arquiteto Manuel Salgado, com uma decoração inspirada na temática da ópera e da música clássica. O edifício localiza-se frente ao rio Tejo, junto ao Centro de Congressos de Lisboa.

Em prova, a 7 de março, estarão vinhos e espumantes, numa seleção de duas centenas de referências dos produtores premiados. Em paralelo realiza-se o ciclo de “Conversas com Enólogos”, prova de vinhos especiais com a apresentação dos seus criadores, de acesso livre, mas condicionado a 25 participantes por sessão.

créditos: Paixão Pelo Vinho

Sublinhe-se que “em 2019 a equipa da revista ´Paixão Pelo Vinho` avaliou em prova cega mais de mil vinhos. Os que mais surpreenderam pela qualidade foram premiados com com ´Paixão Pelo Vinho Prestígio´ (verdadeiramente apaixonantes), ‘Paixão Pelo Vinho Excelência’ (impressionantes) e/ou ‘Paixão pelo Vinho Escolha’ (melhor relação qualidade/preço). A entrega de prémios realiza-se às 17h30 e todos podem assistir e aplaudir”, refere aquela publicação em comunicado.

Os bilhetes estarão à venda a partir do dia 14 de fevereiro na Ticketline, na Fever, e em mais de 500 pontos de venda a nível nacional. Em pré-venda o bilhete custará 10,00 euros e no próprio dia o acesso à festa terá um custo de 15,00 euros, sempre com oferta do copo e a todo o programa.