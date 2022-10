"‘Revelado’ é o mais recente lançamento da Herdade do Peso. Um vinho tinto que reflete toda a essência da região da Vidigueira, bem como as escolhas desta produtora alentejana que favorecem a preservação da biodiversidade", informa a Herdade do Peso em comunicado.

"Revelado 2019 resulta da seleção e preparação de lotes que transmitem os aromas e sabores autênticos da região e reforça trabalho que a Herdade do Peso tem desenvolvido na criação de vinhos que respeitam a natureza e expressam de forma única a variedade ímpar de terroirs da região", acrescenta.

"A par de toda a nova gama de vinhos da Herdade do Peso, Revelado é fruto de um trabalho conjunto das equipas de viticultura e enologia, que começa com a identificação de solos e a escolha de castas que melhor se adequam às características de cada parcela, passa pela dedicação ao acompanhamento da vinha e termina na adega", lê-se na nota.

"Um blend de todos os solos e castas da Herdade do Peso, com uma complexidade e estrutura ideal para acompanhar pratos de carne ou outros mais sofisticados. Está disponível no mercado com um PVP recomendado (indicativo e não vinculativo) de 15 euros", conclui.