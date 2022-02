"A principal conclusão da Kitch é que a comida Asiática está no topo das preferências dos Portugueses. Ao longo do último ano, pad thai, frango frito, sushi & poke foram alguns dos pratos de comida Asiática mais encomendados aos restaurantes que utilizam a plataforma da Kitch para estarem mais perto dos seus consumidores", revela a startup em comunicado.

"Sábado ao jantar foi o dia da semana e respetivo período do dia em que se verificaram mais encomendas para entrega em casa, ao longo do último ano, sendo que, nos restantes dias da semana também foi ao jantar que as pessoas mais encomendaram (duas vezes mais do que ao almoço, durante a semana; três vezes mais do que ao almoço, durante o fim de semana)", acrescenta a nota.

"As preferências gastronómicas diferem de cidade para cidade e a Kitch analisou também qual o tipo de comida mais encomendada nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Sushi, Asiática e Poke estiveram no topo das preferências gastronómicas dos lisboetas; a norte, Thai, Tex-Mex e Pizza foi o tipo de comida mais encomendada para entrega em casa pelos portuenses", lê-se ainda.

O pico de confinamento, em fevereiro e março, ditou os meses do ano em que foram feitos mais pedidos de refeições para entrega em casa aos restaurantes aderentes à Kitch.

O valor médio pago por uma encomenda para entrega em casa foi de 20,80 euros, incluindo nesta análise todas as plataformas integradas via Kitch.

"No entanto, se considerarmos apenas as refeições pedidas via loja online da Kitch, observamos um valor médio mais alto de cerca de 31 euros", conclui.

Lançada em março de 2020, a Kitch tem como principal missão ajudar os restaurantes na transição para o digital através de tecnologia que permite que os restaurantes tenham uma maior autonomia e um maior controlo, e que retenham a sua independência no negócio de vendas online. Com mais de 800 mil refeições entregues em 2021 pelos restaurantes aderentes à plataforma, para 2022, a Kitch tem como objetivo ajudar os restaurantes a entregarem mais de 5 milhões de refeições em todos os mercados onde atua, e também naqueles em que ainda irá entrar.